"Доля аудиторії 14-16 - це стеля, але...": Потураєв висловився щодо необхідності телемарафону

Головний критерій телемарафону – верифікованість інформації

Незважаючи на те, що телемарафон "Єдиних новин" дещо затягнувся, він все ще потрібний. І буде потрібний до кінця війни.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Він зазначив, що держава є замовником цього продукту і виробляють його різні компанії-підрядники у спектрі від національного громадського мовника до великих комерційних. А необхідність його дофінансування зрозуміла:

"Український рекламний ринок втратив не менше 60% своєї вартості. Заробляти комерційним медіа зараз дуже важко. Щоб виробляти потужний інформаційний канал у форматі 24 години, потрібні великі ресурси. Тому якщо держава хоче, щоб цей канал був, вона, вочевидь, має взяти на себе частину витрат.

Насправді комерційним мовникам можна було б зараз піти в мінімальне виробництво своїх новин, якесь виробництво розважального контенту, на який є попит, і трансляцію своїх бібліотек. І вони б не мали таких витрат, які вони мають, виробляючи кожен свій слот. Але це затратна історія, адже виробництво новин в бюджеті каналу найбільш затратна частина. Ти можеш вкласти мільйон доларів в розважальне шоу, але у тебе там буде стільки реклами і спонсорства, що ти відіб'єш ці гроші. Так, ти багато вклав, але ти багато заробив. А в новини ти багато вклав, а заробив ти на них "нічого". Для того, щоб твої новини хоч щось заробляли і мали певні рейтинги, ти маєш їх підперти з цього боку серіалами, з іншого боку розважальними шоу", — каже він.

При цьому він визнав, що бачить, що відбувається з рейтингами марафону – доля аудиторії 14-16. Це стеля.

"Нижче не буде, але і вище навряд чи. Втім, бувало, коли Харківщину і Херсон звільняли, або коли орки під Києвом стояли і отримання верифікованої інформації було питанням виживання", — вважає він.

Незважаючи на все вищесказане, Потураєв вважає, що даний інформаційний канал зараз потрібен державі. За його словами, в умовах війни у людей має бути канал, у якому головний критерій – це стовідсоткова верифікованість інформації.

" До кінця війни він все ще потрібний. Чи не вважаю я, що його можна зробити більш інклюзивним і запустити туди інших бажаючих, які хотіли б виробляти свої слоти? Свого часу я пропонував зробити два канали в марафоні, щоб у глядача був вибір. При цьому інформація там і там буде однакова, оскільки головна вимога – верифікованість, достовірність інформації в марафоні. Подача, авторська інтонація може відрізнятися. Це було б непогано", — пояснив він.

Більше про внутрішню комунікацію в Україні, виселення РПЦ та багато іншого, ви можете прочитати у повній версії Микити Потураєва "Телеграфу" під назвою "До кінця війни телемарафон потрібний": Микита Потураєв про мобілізацію, "хороших русских" та виселення РПЦ".

Раніше ми писали про те, що на телемарафон, який українці дивляться все менше, хочуть витратити майже 20 млн. грн.