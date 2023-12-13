Найбільша у світі атака на "Київстар": глава компанії назвав три можливі цілі хакерів

Вдалих атак такого масштабу раніше ще ніколи не було

Хакерська атака росіян на "Київстар" стала найпотужнішою на телеком-інфраструктуру у світі. Вона мала одразу кілька цілей, одна з яких — "покласти" критичну інфраструктуру країни.

Про це сказав гендиректор мобільного оператора "Київстар" Олександра Комарова в інтерв’ю Forbes. За його словами, вдалих атак такого масштабу раніше не було.

"Насправді це найбільша хакерська атака на телеком-інфраструктуру у світі. Вдалих атак такого масштабу не було. І будемо відвертими, не так багато країн, на які напала Росія", — зазначив Комаров.

Він також додав, що оператор дотримується версії, що метою росіян було "покласти" критичну інфраструктуру України. Однак Комаров додає, що могли також мати місце й інші цілі.

"Можливо, для того, щоб заплямувати візит президента до США, додати щось в енергетичні блекаути, вплинути на моральний дух українців через інші важелі", — підсумував президент компанії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 12 грудня стався масштабний збій у роботі "Київстар". Абоненти залишилися без зв’язку, а запропонована ним функція "Національний роумінг" виявилася недоступною, що також викликало обурення в мережі. Розслідуванням атаки на "Київстар" займається служба безпеки України. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження. Хоча в компанії спочатку говорили, що на усунення неполадок піде 4-5 годин, зв’язку немає вже друга доба.