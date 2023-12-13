Необхідно для ЗСУ: Зеленський попросив у Байдена важливу зброю, пише Politico

Таку зброю Вашингтон вже передавав українським військовим і вона показала себе досить успішно

Президент України Володимир Зеленський закликав США надати українським військам ракети ATACMS. Йдеться про ракети з більшою дальністю польоту.

Таке прохання український лідер озвучив під час зустрічі зі спікером Палати представників Конгресу Майком Джонсоном у Вашингтоні. Про це повідомляє Politico.

При цьому, модифікація ракети, яку запросив Володимир Зеленський у американських партнерів, не уточнюється.

Раніше США вже передали Збройним силам України ракети ATACMS меншої дальності. Після цього українські військові успішно вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. У ЗМІ з’явилася інформація, що для атаки ЗСУ використовували саме американські далекобійні ракети ATACMS, надані в невеликій кількості.

Politico пише, що останні тижні республіканці закликали президента США Джо Байдена надати Україні ракети більшого радіусу дії, щоб українські сили могли вражати російські цілі на більшій відстані.

Варто зазначити, що адмірал ВМС США у відставці екс-головнокомандувач НАТО Джеймс Ставрідіс напередодні заявив, що Україна залишиться без літаків F-16 і далекобійних ракет ATACMS, якщо американські конгресмени не домовляться про виділення нового пакету фінансової допомоги Києву.

Раніше "Телеграф" розповів, як ATACMS можуть змінити ситуацію на полі бою.