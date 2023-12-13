Хакери з РФ заявляють, що вони атакували "Київстар": називають захмарні наслідки

Росіяни називають захмарні цифри наслідків

Відповідальність за хакерську атаку на "Київстар", яка частково зруйнувала IT-інфраструктуру мобільного оператора, взяло на себе хакерське угруповання країни-агресора. Злочинці називають себе групою "Солнцепек" та стверджують, що нібито саме вони напали на компанію.

Про це повідомляють російські пропагандисти. За їхніми словами, хакери знищили інфраструктуру телекомпровайдера і наводять цифри, яким поки немає жодного підтвердження. Мовляв, через атаку було виведено з ладу "10 тисяч комп’ютерів, більше 4 тисяч серверів, усі системи хмарного зберігання даних та резервного копіювання"

Стверджується, що від "Київстару" також нібито залежали і ЗСУ. Крім того, росіяни заявляють, що їм вдалося заволодіти мільйонами записів із особистими даними клієнтів компанії: ПІБ, паспортні дані та адреси. Проте, варто зазначити, що у самому "Київстарі" ще вчора це спростували, заявивши, що вся інформація клієнтів у безпеці.

Крім цього, нібито було знищено і бекапи — на доказ цього хакери надали скріншоти з, взятого під контроль сервера резервного копіювання.

Окремо хакери зазначають, що їхня атака здійснювалася нібито за допомогою "небайдужих" співробітників "Київстару", а пропаганда запевняє, що без них такої шкоди взагалі не вдалося б досягти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" докладно розповідав про те, чим для українців обернулася атака хакерів на "Київстар". Дізнатися про масштаби наслідків ви можете, перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що у МВС розповіли, як бути без "Київстару".