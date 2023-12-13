Ресурсу для мобілізації вистачає: нардеп озвучила приблизні цифри

Одна з проблем полягає у методах мобілізації

Майже через два роки від початку повномасштабної війни в Україні все ще залишаються проблеми з мобілізацією. Існує великий ресурс, з яким потрібно працювати. Мова в цьому випадку йде навіть не про сотню, дві або три тисячі людей.

Про це сказала член комітету Ради з питань національної оборони та розвідки, резервіст Сил спеціальних операцій Соломія Бобровська в інтерв’ю "Українській правді". За її словами, назвати кількість людей, які вже приєднані до Сил оборони і які ще можуть бути мобілізовані, вона не може. Однак, це великі цифри.

"Це теж закрита інформація, але хочу сказати, що ресурс справді є і він досить великий. Його потрібно діставати і з ним треба працювати. Люди, які проігнорували повістки, не з’явилися, це не сотня тисяч, не дві, не три і не чотири" , — сказала вона.

На думку Бобровської, проблема полягає у методах мобілізації, це по-перше. А по-друге, слід змінювати підхід до цінності та поваги бійця. Вона наголосила, що на бійцях тримається армія й життя кожного з них важливе.

"Стандарти НАТО – це не тільки про політику, реформи, взаємосумісність, структуру і так далі. Це про те, що життя кожного бійця важливе. Задум, завдання, бойові приписи мають бути підтверджені й, звичайно, максимально ефективно виконані. Але з розумінням, що ти маєш для цього озброєння, тилове забезпечення, взаємодію між підрозділами. Все має бути з розумом", — підкреслила співрозмовниця видання.

Бобровська наголосила, що в Україні часто використовуються і так звані "совкові методи".

"На жаль, маємо визнати, що ми дуже часто застосовуємо старі совкові підходи. Але зараз у нас немає такої розкоші. Або навіть скажу жорсткіше: ми не маємо права так поводитися з людьми, так їх використовувати. Тому ви бачите, наприклад, класні історії з рекрутингом. Я щоразу називаю, наприклад, Третю штурмову бригаду, "Хартію", окремі підрозділи Сил спеціальних операцій", — сказала вона.

Йдеться в цьому випадку, за її словами, про "Азов". Співрозмовниця видання ставить його за приклад, бо там бійці довіряють командиру та своїй команді.

"Азов", звісно. Коли працює спайка ідеології – люди розуміють, чому і за що вони йдуть, йде багато страхів, люди довіряють команді, командиру. Довіра – це базова річ”, – підсумувала Бобровська.

Нагадаємо, що в інтерв’ю "Телеграфу" Соломія Бобровська відповіла на безліч важливих питань, зокрема про те, як відбувається комунікація нардепів з військовим керівництвом, як зміниться мобілізація. Повний текст читайте у нашому матеріалі: "Маємо провал з мобілізації": член комітету з нацбезпеки про викрадення людей військкомами, "недоторканний" Київ та хабарі за відстрочку.