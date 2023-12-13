На українських військових суттєво повпливали тези росіян про "братній народ"

Сила російської армії у тому, що вона хоче вбити українців більше, ніж ми їх, і це зараз найбільша проблема для нашої країни. Так вважає Ростислав Низицький, боєць "Азову" з позивним "Поляк".

Військовослужбовець розповів в інтерв’ю проєкту "Станція Краматорськ" (започаткований "Укрінформом") про те, що наразі йде боротьба за виживання. Але не всі це розуміють.

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Військовослужбовець розповів, що Росія розвивала трансляції мислення, що ніби ми один великий "братський народ". Тому росіяни вважають нас братами, а ми їх такими не вважаємо. І за це вони хочуть нас покарати.

"Сила їхня в тому, що вони нас хочуть вбити більше, ніж ми їх. Це основна наша взагалі проблема. Ми не розуміємо, що боремося безпосередньо за виживання. І велика проблема нашої армії, що вона готова не стріляти у ворога. Оце є велика наша проблема", ― сказав "Поляк".

Військовослужбовець розповів, що побачити цю проблему можна, переглядаючи інтерв’ю наших військових і суспільства і ворога. Росіяни значно агресивніше себе поводять, у них таке сприйняття.

"Можна подивитися будь-які відео наших, порівняти інтерв’ю одного нашого військового і іншого або суспільства, – там максимальна така ненависть, така агресія, вона просто, ну, сприйняття у них таке. Весь антураж в цій країні, він створений саме так. Мало того, вони як, типу: "х**ол, сейчас надо пойти наказать хохла, там, типа, младший брат офигел". І в цьому є проблема. Ми себе не сприймаємо х**лами, але й не сприймаємо к**пів як людей, з якими потрібно.., яких потрібно знищити, на жаль", ― пояснив "Поляк".

Раніше "Телеграф" писав про головні проблеми мобілізації в Україні. У Верховній Раді пояснили, чому так відбувається.