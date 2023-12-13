Коаліція з посилення ППО України розпочала роботу: подробиці першої конференції у Берліні

Головною метою CCIAMD є координація розвитку в Україні сумісної з НАТО архітектури протиповітряної оборони

У німецькому Берліні 12-13 грудня 2023 року відбулася перша конференція в рамках Коаліції щодо посилення протиповітряної та протирактерної оборони (CCIAMD) України. На засіданні були присутні 70 учасників із 22 країн-партнерів, а також представники Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Німеччини. Метою Коаліції є розвиток в Україні архітектури протиповітряної оборони, яка буде сумісною із північноатлантичною.

Основним завданням першої зустрічі у рамках CCIAMD було створення спільного розуміння організації підтримки офіційного Києва. Учасники зосередилися на розробці перших кроків, які обговорювалися у робочих групах трьох тематичних блоків: "Командна структура", "Системи" та "Тренування/навчання".

Нагадаємо, що 22 листопада 2023 року відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України. Тоді Франція та Німеччина заявили про готовність взяти на себе керівництво у CCIAMD.

Західні країни активно допомагають Україні "закрити небо" від російських ракет та дронів. Німецький прем’єр Олаф Шольц нещодавно пообіцяв передати другу систему ППО Patriot, а влада Норвегії — ЗРК NASAMS.

Раніше "Телеграф" писав про створення Коаліції дронів. Про це заявили у Міністерстві оборони України.