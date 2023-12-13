"Союзники нас не розуміють": у "Слузі народу" висловилися щодо "хороших русских"

Партнери вважають, що спілкування потрібне

Ходити на ефіри до "хороших росіян" (іронічне позначення опозиційних режиму Путіна медійних осіб із громадянством РФ) — це дуже спірне питання. Кожна людина в межах своєї свідомості та відповідальності має вирішувати: чи варто вступати до такої дискусії.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Він зазначив, що, наприклад, він сам давно припинив це робити. При цьому додав, що насправді потрібно розуміти, що повного скасування "хороших русских" у Європі та світі не буде.

"Наші партнери і союзники щиро не розуміють, коли ми кажемо, що ми не хочемо спілкування ні з ким з, так званих, "хороших русских". Партнери вважають, що спілкування потрібне, бо процес комунікації це невід'ємна частина демократії.

Я не вважаю, що з ними ["хорошими русскими"] взагалі не можна спілкуватися. В певних ситуаціях з ними треба дискутувати, доводячи саме нашу точку зору. Однак кожна людина в межах своєї свідомості і відповідальності має вирішувати: а чи варто вступати в таку дискусію? Чи варто починати це спілкування?", — каже він.

Потураєв вважає, що якщо людина точно знає, що таким чином приносить користь інтересам своєї країни, то це одна справа, а якщо просто "засвітитися", то це не правильно.

Більше про "хороших русских", виселення РПЦ та багато іншого, ви можете прочитати у повній версії Микити Потураєва "Телеграфу" під назвою "До кінця війни телемарафон потрібний": Микита Потураєв про мобілізацію, "хороших русских" та виселення РПЦ".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи слід шукати "хороших росіян" у розпал війни, і наскільки ефективним може бути такий підхід до процесу знищення Росії.