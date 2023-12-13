Коли закінчиться війна в Україні? Боєць "Азова" дав зовсім несподівану відповідь

В українській армії зараз відбуваються серйозні трансформації

Розраховувати на те, що війна в Україні закінчиться умовно завтра — безглуздо, вважає боєць "Азова" Ростислав Низицький. За його словами, через повномасштабне вторгнення росіян у ЗСУ почали відбуватися глобальні зміни.

Про це воїн із позивним "Поляк" розповів в інтерв’ю відеопроєкту "Станція Краматорськ". Він вважає, що чим довше триватиме війна, тим більше вдасться модернізувати українську армію.

Ростислав Низицький зазначив, що якщо війна припиниться зараз, то ЗСУ не вдасться модернізувати повністю і всі втрати стануть марними. За його словами, війна потрібна Україні протягом найближчих кількох років.

"Я сподіваюся, що хоча б вона (війна — ред.) протримається ще 2 роки. Нам вона необхідна просто. Ось для нашого існування вона необхідна. Я зараз потроху відчуваю, що на місцях приходять компетентні люди потроху. Стають там на які посади якісь Але ми досить повільно рухаємося, щоб трансформуватися від того, як воно йде, нам потрібно два роки, ось я думаю так, щоб вже конкретно ми видавили тих, хто зайвий, і зайшла хоча б якась маса, яка не просто інертна, яка там сидить, а яка дає якийсь результат", — сказав "Поляк".

Ростислав Низицький додав, що Україні потрібно більше часу, і зараз люди "не готові до цієї трансформації". Він додав, що війна з росією не може закінчитися "завтра", як багато хто хоче чи сподівається. І на те є певні причини.

"Чому я такий радикальний аспект говорю? Це просто контрдія тому аспекту, що завтра закінчиться війна. Не скінчиться. Ми маємо великі проблеми і розраховувати на це – це просто смішно", — резюмував боєць "Азова".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що США допоможуть Україні створити потужну армію, яка за потреби зможе дати відсіч росії у майбутньому.