Рус

Призер та чемпіон: на війні загинув молодий український фехтувальник

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
Читать на русском
Автор
728
На момент загибелі Єпіфанову було майже 20 років Новина оновлена 14 грудня 2023, 00:36
На момент загибелі Єпіфанову було майже 20 років. Фото Facebook

Єпіфанову довелося призупинити спортивну кар'єру заради захисту України

На війни проти російських терористів загинув член збірної України з фехтування на рапірах, киянин Федір Єпіфанов. Він пішов до лав Збройних сил України з початку вторгнення – тоді йому тільки виповнилося 18 років.

Про це повідомила Національна федерація фехтування України. Заради боротьби з російським терористичним вторгненням Єпіфанов призупинив спортивну кар'єру та пішов захищати Україну.

Загиблий киянин був чемпіоном і призером всеукраїнських змагань із фехтування на рапірах, майстром спорту. Також він входив до складу національної збірної зі спортивного фехтування.

"Він здобував освіту в Олімпійському фаховому коледжі імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання та спорту України. Усе його життя було попереду, якби не російські загарбники, що й розпочали цю кровопролитну війну. Ніколи не пробачимо. Федерація фехтування України висловлює співчуття батькам, брату, рідним і близьким Федора Єпіфанова", – сказано у повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", у важких боях із російськими окупантами загинув український актор Андрій Павленко. Чоловік став на захист Батьківщини на початку повномасштабного вторгнення. Він знімався в таких фільмах, як "Дев’ять життів Нестора Махна", "Пристрасті за Чапаєм", "Жіночий лікар", "Лист очікування", "Фото на документи", "Сашка", "1941", "Оборотень у погонах", та інших. Без батька залишилося двоє дітей.

Теги:
#Війна #Втрати