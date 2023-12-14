Призер та чемпіон: на війні загинув молодий український фехтувальник

Єпіфанову довелося призупинити спортивну кар'єру заради захисту України

На війни проти російських терористів загинув член збірної України з фехтування на рапірах, киянин Федір Єпіфанов. Він пішов до лав Збройних сил України з початку вторгнення – тоді йому тільки виповнилося 18 років.

Про це повідомила Національна федерація фехтування України. Заради боротьби з російським терористичним вторгненням Єпіфанов призупинив спортивну кар'єру та пішов захищати Україну.

Загиблий киянин був чемпіоном і призером всеукраїнських змагань із фехтування на рапірах, майстром спорту. Також він входив до складу національної збірної зі спортивного фехтування.

"Він здобував освіту в Олімпійському фаховому коледжі імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання та спорту України. Усе його життя було попереду, якби не російські загарбники, що й розпочали цю кровопролитну війну. Ніколи не пробачимо. Федерація фехтування України висловлює співчуття батькам, брату, рідним і близьким Федора Єпіфанова", – сказано у повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", у важких боях із російськими окупантами загинув український актор Андрій Павленко. Чоловік став на захист Батьківщини на початку повномасштабного вторгнення. Він знімався в таких фільмах, як "Дев’ять життів Нестора Махна", "Пристрасті за Чапаєм", "Жіночий лікар", "Лист очікування", "Фото на документи", "Сашка", "1941", "Оборотень у погонах", та інших. Без батька залишилося двоє дітей.