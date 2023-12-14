Defence Express: новий пакет допомоги від США вказує на початок використання FrankenSAM Україною

FrankenSAM – це проєкт перероблювання радянських ЗРК під ракети стандарту НАТО

Черговий пакет військової допомоги від США для України, загальною вартістю у 200 мільйонів доларів, містить в собі цікаві позиції – а саме, "компоненти протиповітряної оборони" та ракети AIM-9M. Все це разом може свідчити про те, що Україна почала використовувати гібридні системи протиповітряної оборони, відомі під назвою FrankenSAM.

Про це пише Defence Express. Видання відзначає, що позиція "компоненти протиповітряної оборони" зустрічається у переліку допомоги вперше.

З урахуванням того, що пакет формувався за програмою передачі озброєння із запасів збройних сил США (а не за програмою виготовлення на замовлення за контрактами USAI), а також з урахуванням наявності "обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури" це може бути знаком того, що Україна почала роботу з FrankenSAM. Мова при цьому йде як про створення таких ЗРК, так і про їхнє використання.

Видання зазначає, що це тільки припущення, оскільки офіційно про початок використання FrankenSAM не оголошувалося. Але при цьому нагадує, що FrankenSAM – це проєкт перероблювання радянських ЗРК під ракети стандарту НАТО, саме тому передача компонентів та ракет може показувати, що вони вже або створюються, або взагалі воюють.

Також видання нагадало, що майже тиждень тому Вашингтон офіційно повідомив, що передає Україні технічну документацію для виробництва деяких варіантів ЗРК типу FrankenSAM. Можна припустити, що мова йде про найпростіший варіант, інтегрований з ракетою AIM-9M, яка дозволяє збивати цілі на відстані до 5 км – його значно легше зробити та розгорнути, аніж варіанти "Буків" з RIM-7 Sea Sparrow або гібридів ракет та пускових ЗРК Patriot з українською РЛС.

"Таким чином передача аналогічних компонентів цілком дозволяє вже в Україні збирати аналогічні FrankenSAM. Або, що також не виключено, переробляти деякі радянські ЗРК малої та ближньої дальності під нову ракету. При цьому, враховуючи масовість AIM-9, без ризику зустрітись із їх дефіцитом, бо з кожним пуском радянської ракети до радянського ЗРК їх більше не стає, а їх виробництво здебільшого здійснюється лише у РФ", – резюмує видання.

Як раніше писав "Телеграф", у Берліні 12-13 грудня 2023 року відбулася перша конференція в рамках Коаліції щодо посилення протиповітряної та протиракетної оборони (CCIAMD) України. На засіданні були присутні 70 учасників із 22 країн-партнерів, а також представники Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу.

Західні країни активно допомагають Україні "закрити небо" від російських ракет та дронів. Німецький прем’єр Олаф Шольц нещодавно пообіцяв передати другу систему ППО Patriot, а влада Норвегії – ЗРК NASAMS.