Росіяни люто штурмують Авдіївку, але ЗСУ дають їм гідну відсіч: що відбувається на фронтах (карта)

Наші захисники відстоюють кожен метр української землі

Йде 659-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, найактивніший ворог на Авдіївському та Мар’їнському напрямах, у Донецькій області. Росіяни продовжують намагатися оточити Авдіївку, зазнаючи великих втрат.

"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 29 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 28 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області", — повідомили в Генштабі ЗСУ.

Авдіївський напрямок на карті deepstate

На Мар’їнському напрямку Сили оборони утримують ворога у районах Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області. Наші захисники відбили там 19 атак ворога.

Мар’їнський напрямок на карті deepstate

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 21 атаку окупантів у районі Синьківки. Ще 2 атаки було відбито на схід від Петропавлівки Харківської області.

Куп’янський напрямок на карті deepstate

На Лиманському напрямку українські війська відбили 2 атаки росіян. Одну — в районі Серебрянського лісництва Луганської області, а другу на схід від Тернів Донецької області.

Лиманський напрямок на карті deepstate

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 6 атак противника біля Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогові втрат у живій силі та техніці, а також закріплюються на досягнутих рубежах.

Бахмутський напрямок на карті deepstate

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника. Росіяни атакували поблизу Роботиного та на захід від Вербового Запорізької області.

Як повідомляв "Телеграф", росіянам вдалося захопити південну частину Мар’їнки, речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що в місті "тривають жорстокі та кровопролитні бої", і противник "не взяв Мар’їнку, як він заявляє". Крім того, ворог мав успіх на південь від Бахмута. Тривають бої за висоту 215.7, Силам Оборони поки що вдається утримати позиції, хоча ворог і зайняв чималу частину окопів поряд.