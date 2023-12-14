Проект "Циклон": росіяни знайшли нове застосування бойовим кораблям у Криму

Нещодавно росіяни поповнили склад Чорноморського флоту двома додатковими корветами класу "Каракурт", що наразі будуються

У тимчасово окупованому Криму, де загарбникам нерідко "прилітає", вони використовують морські кораблі як доповнення систем протиповітряної оборони (ППО). Зокрема, йдеться про корвет проекту "Циклон".

Представник ВМС України Дмитро Плетенчук 13 грудня заявив, що російські війська використовують корвет проекту 22800 "Каракурт" проекту "Циклон" у складі системи ППО зі своєю базою у Севастополі. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За словами Плетенчука, російські окупанти нещодавно поповнили склад Чорноморського флоту двома додатковими корветами класу "Каракурт", які будуються в Республіці Татарстан.

Зазначається, що російські ракети "Калібр" включають від 40 до 60 іноземних комплектуючих, включаючи мікроелектроніку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 4 листопада 2023 року під час атаки на Крим було пошкоджено малий ракетний корабель проекту 22800 "Каракурт" — "Аскольд", який проходив випробування. Загарбники планували запровадити до складу Чорноморського флоту РФ вже у грудні поточного року.