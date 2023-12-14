"Навчаємо десятки тисяч": аеророзвідниця сказала, скільки пілотів дронів потрібні ЗСУ

Зараз українські виробники спроможні видати достатню кількість дронів

До кінця поточного 2023 — початок 2024 року в українській армії планують навчити керувати дронами близько 50 000 чоловік. Загалом а аєророзвідці хочуть вийти на рівень, який дозволить підготувати хоча б 100 000 спеціалістів.

Таку цифру озвучила аеророзвідниця та волонтерка Марія Берлінська. Подробиці вона розповіла "Телеграфу" в ексклюзивному інтервью.

"Коли почалось повномасштовне вторгнення, ми зробили ставку на мультиротори, і вчимо зараз літати як на звичайних розвідувальних коптерах, так і на FPV-дронах, бомберах, інших БПЛА. Ми зробили ставку на підготовку десятків тисяч фахівців. До кінця 2023-го — початку 2024 року плануємо навчити керувати дронами близько 50 000 чоловік. Я вірю, що кожний боєць має потребу в базовому розумінні технологій. Але ми хочемо вийти на рівень, який дозволить підготувати хоча б 100 000 спеціалістів.", — каже Марія Берлінська.

За словами волонтерки, якщо вдасться навчити заплановану кількості бійців, це означатиме, що кожен десятий в українській армії матиме базове розуміння технологій. Вона підкреслила, що справа не тільки в дронах. "Дрон не працює в вакуумі. Дрон – це лише один з сенсорів. Чому ми навчаємо? У нас є дрон, Starlink, планшет з програмою "Кропива", є рація і екофлоу, є спектральний аналізатор. І нам потрібно навчити людину користуватися цією екосистемною технологією, що ми успішно і робимо.", — додала Берлінська.

Детальніше на цю тему читайте у ексклюзивному матеріалі "Телеграфу" "З кожної кухні — по дрону, донати на FPV та РЕБ" — поради українцям від волонтерки Марії Берлінської".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що більшість моделей безпілотників, які використовуються Збройними силами України, виготовляються вітчизняними підприємствами. Велика кількість українських компаній налагодила виробництво дронів в інтересах української армії.