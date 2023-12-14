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Нова спецоперація ГУР: Підмосков'я та ще одну область РФ атакували дрони, цілями стали військові частини

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Дві російські області атакували БПЛА Новина оновлена 14 грудня 2023, 10:23
Дві російські області атакували БПЛА. Фото Колаж

Цілями дронів були військові об’єкти

У ніч проти четверга, 14 грудня,Росію вкотре атакували безпілотні літальні апарати. То була спецоперація Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на власні джерела у спецслужбах. Зазначається, що цілі дронів перебували у Московській та Калузької областях.

Головними цілями, куди націлені дрони, це військові об’єкти біля цих двох областей Росії. У спецслужбі при цьому підкреслили, що це була така відповідь за удари окупантів по Україні.

"Після останніх ударів, які росіяни зробили по Україні, це було гарне нагадування для них, що у них теж не буде спокійних ночей", — повідомив співрозмовник.

Що сталося вночі

О 02:35 14 грудня мер Москви Сергій Собянін написав у своєму Telegram-каналі про нібито відбиття атаки безпілотника, який летів на столицю РФ. З його слів, руйнувань немає.

"Сьогодні вночі силами ППО в Наро-Фомінському міському окрузі відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", — сказав він.

Через дві години, о 04:25, Собянін зробив ще один пост і заявив про нібито ще одну успішну роботу ППО, яка збила БПЛА.

"Виявлено та припинено силами ППО ще одну спробу прольоту безпілотника до Москви (у Наро-Фомінському міському окрузі). Руйнувань і постраждалих після падіння уламків попередньо також немає", — йдеться у його повідомленні.

Вранці в Міноборони РФ заявили, що черговими засобами ППО нібито було знищено та перехоплено дев’ять безпілотних літальних апаратів над територіями Калузької та Московської областей.

Водночас у пабліку Baza кажуть, що дрони намагалися атакувати кілька військових частин у Підмосков’ї. Імовірною метою нібито були частини в Алабіно та Подільську. Ще однією ймовірною метою називають Володарську нафтобазу у Підмосков’ї. Вночі звідти було оголошено евакуацію співробітників.

Нагадаємо, що 30 листопада на Байкало-Амурській магістралі в Росії пролунав потужний вибух. Він пролунав у Північному тунелі ім. Бессолово, що знаходиться в Бурятії. Джерела "Телеграфа" повідомили, що це була спецоперація Служби безпеки України.

Теги:
#Україна #Москва #Росія #Калузька область #Атака #Дрон