"Готуємось до найгіршого": в одному з регіонів Україні укріплюють оборонні рубежі (фото, відео)

Це дасть змогу оперативно відреагувати на будь-який розвиток подій

На найбільш небезпечних напрямках Чернігівщини триває укріплення рубежів та позицій першої, другої лінії оборон. Роботи проводить приватна підрядна компанія під контролем військових інженерів.

Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він також зауважив, що наразі ворог немає можливостей для наступу, проте все може змінитись.

"Ми готуємось до спротиву і разом із Чернігівською обласною військовою адміністрацією вживаємо заходів щодо підсилення нашої оборони. Якщо загроза зростатиме, на підготовлені рубежі прибудуть додаткові сили і ми будемо готові адекватно реагувати на будь-який розвиток ситуації", – підкреслив він.

Як зазначив Наєв, якщо першу смугу оборони облаштовують виключно військові, які її займають, то друга смуга оборони – це зона відповідальності Чернігівської обласної військової адміністрації. На що з Резервного фонду були виділені відповідні кошти.

Як повідомив начальник управління капітального будівництва ВЦА Ярослав Слісаренко, сьогодні на Чернігівщині роботи ведуться на всіх об’єктах одночасно. Зокрема, йдеться про риття траншей, монтаж залізобетонних конструкцій, гідроізоляція бліндажів та інше.

"За кожним об’єктом закріплені військові інженери, які надають рекомендації та пояснення до робіт, бо чимало з них є новими для цивільних будівельників, котрі у мирному житті будували переважно житло та соціальні об’єкти", – зауважив Ярослав Слісаренко.

Надалі тут будуть обладнані мінні поля. Завдяки цьому підрозділи, які будуть стояти на цих позиціях, зможуть діяти більш якісно.

Зазначається, що темп робіт на об’єктах повністю відповідає затвердженому плану.

"У Північній операційній зоні буде продовжена робота щодо розвитку системи оборонних рубежів та позицій. Також буде підвищена щільність мінно-вибухових загороджень. Ми заздалегідь передбачаємо найгірший варіант розвитку ситуації і тому все буде робитись для того, щоб оборона була міцна, і якщо доведеться проводити оборонні операції, ми були повністю готовими", – підсумував генерал Сергій Наєв.

Командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв

Варто зауважити, що лише за минулий тиждень встановлено кілька десятків протитанкових мінних полів та загороджень. Вздовж державного кордону вирито близько 5 тис. метрів траншей та 3,5 тис. метрів протитанкових ровів. Обладнано кілька десятків вогневих позицій для особового складу, укриттів і перекритих щілин, а також вогневих позицій для техніки.

Раніше "Телеграф" писав, що Володимир Зеленський провів дві важливі наради з військовими у Запоріжжі. Було ухвалено рішення про те, що на фронті потрібно прискорити будівництво фортифікаційних споруд на основних ділянках.