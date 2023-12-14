Росія завдала ракетного удару по Україні: всі подробиці (оновлюється)

Відомо про кілька вибухів

По всій Україні знову оголошено повітряну тривогу. Це вже третій випадок цього дня. У деяких областях було чути вибухи, окупанти запустили гіперзвукові ракети.

О 15:36 усі області на карті тривог стали "червоними". У моніторингових каналах зазначили, що це знову пов’язано із злетом МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинжал". Вони летять з великою швидкістю і ППО має вкрай мало часу, щоб ліквідувати їх.

"Зліт 6 бортів МіГ-31к з аеродрому "Саваслейка", — йдеться у повідомленні.

Джерело: Telegram-канал UA War Infographics

Українців просять перебувати у безпечних місцях до скасування повітряної тривоги.

16:14 Почався відбій повітряної тривоги по областям.

16:08 "Росіяни вдарили по Старокостянтинову на Хмельниччині аеробалістичною ракетою "Кинджал", — сказав прессекретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

16:01 Остання повітряна ціль припинила своє існування.

15:59 Частина МіГів пішла на посадку.

15:58 "Активність ворожої тактичної авіації на півдні та Сході залишається! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження!", — сказали у Повітряних силах.

15:55 "Кинджал" зафіксовано у напрямку Рівного-Луцька.

15:54 "Попередньо цілі не спостерігаються. Точна кількість запущених ракет в офіційній доповіді. Загроза аеробалістичних ракет триває до відбою", — повідомили у моніторинговому пабліку.

15:53 Глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму ТГ-каналі попередив, що загроза обстрілу не минула, а тому всім необхідно залишатися в укриттях.

15:51 Моніторингові канали повідомляють про потужні вибухи на Рівненщині.

15:50 У Старокостянтинові на Хмельниччині пролунав вибух.

15:50 Ще один "Кинджал" над Житомирською областю у західному напрямку.

15:48 У Києві прогриміли вибухи. Попередньо, це робота ППО

15:45 окупанти запустили ракети у бік Київщини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час минулої повітряної тривоги пролунав вибух у Старокостянтинові. Окупанти запускали по Хмельницькій області "Кинджали".