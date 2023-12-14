Росія завдала ракетного удару по Україні: всі подробиці (оновлюється)
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Відомо про кілька вибухів
По всій Україні знову оголошено повітряну тривогу. Це вже третій випадок цього дня. У деяких областях було чути вибухи, окупанти запустили гіперзвукові ракети.
О 15:36 усі області на карті тривог стали "червоними". У моніторингових каналах зазначили, що це знову пов’язано із злетом МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинжал". Вони летять з великою швидкістю і ППО має вкрай мало часу, щоб ліквідувати їх.
"Зліт 6 бортів МіГ-31к з аеродрому "Саваслейка", — йдеться у повідомленні.
Українців просять перебувати у безпечних місцях до скасування повітряної тривоги.
16:14 Почався відбій повітряної тривоги по областям.
16:08 "Росіяни вдарили по Старокостянтинову на Хмельниччині аеробалістичною ракетою "Кинджал", — сказав прессекретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
16:01 Остання повітряна ціль припинила своє існування.
15:59 Частина МіГів пішла на посадку.
15:58 "Активність ворожої тактичної авіації на півдні та Сході залишається! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження!", — сказали у Повітряних силах.
15:55 "Кинджал" зафіксовано у напрямку Рівного-Луцька.
15:54 "Попередньо цілі не спостерігаються. Точна кількість запущених ракет в офіційній доповіді. Загроза аеробалістичних ракет триває до відбою", — повідомили у моніторинговому пабліку.
15:53 Глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму ТГ-каналі попередив, що загроза обстрілу не минула, а тому всім необхідно залишатися в укриттях.
15:51 Моніторингові канали повідомляють про потужні вибухи на Рівненщині.
15:50 У Старокостянтинові на Хмельниччині пролунав вибух.
15:50 Ще один "Кинджал" над Житомирською областю у західному напрямку.
15:48 У Києві прогриміли вибухи. Попередньо, це робота ППО
15:45 окупанти запустили ракети у бік Київщини.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час минулої повітряної тривоги пролунав вибух у Старокостянтинові. Окупанти запускали по Хмельницькій області "Кинджали".