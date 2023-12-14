На що варто донатити насамперед: відома волонтерка дала пораду
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Волонтер вважає, що легше запобігти атакі, ніж боротися з її наслідками
Українців просять не припиняти донатити гроші на ЗСУ. Однак краще вибирати збори на технології.
Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла аеророзвідниця та волонтерка Марія Берлінська. Вона пояснила, чому важливо жертвувати кошти саме на технології.
За словами військовослужбовиці, не важливо, до якого фонду донатити — це може бути фонд "Дігнітас", до якого причетна волонтер, а може бути будь-який інший. Головне, щоб гроші були витрачені на технології.
"Це про знищення причини. Щоб не довелося все життя працювати із наслідками роботи російського танка, треба знищити сам танк", — зазначила аеророзвідниця.
Марія Берлінська додала, що насамперед слід приділяти увагу тим зборам, які розраховані на закупівлю FPV-дронів, мавіків 3Т та засобів радіоелектронної боротьби.
"Дайте у будь-який Фонд, якому ви довіряєте. Тепер донатити потрібно в будь-які технології", — підкреслила вона.
Докладніше про поради волонтера українцям читайте у нашому матеріалі: "З кожної кухні — по дрону, донати на FPV та РЕБ" — поради українцям від волонтера Марії Берлінської".
Раніше "Телеграф" розповів про те, скільки потрібно пілотів дронів у ЗСУ. Аеророзвідниця розповіла, на який рівень потрібно вийти Україні.