Як Україна поставиться до перенесення переговорів щодо членства в ЄС: Данілов дав чітку відповідь

За словами голови РНБО, Україна є гідним членом Євросоюзу

Якщо переговори щодо вступу України до Євросоюзу буде відкладено, то це стане розчаруванням для нашої держави. Разом з тим, жодною масштабною трагедією чи "кінцем світу".

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю La Repubblica. За його словами, Україна повністю відповідає цінностям ЄС.

"Мені цікаво інше. Що таке Європейський союз? Якщо це спільнота цінностей, ми, безумовно, відповідаємо всім критеріям свободи. Ми є демократичною країною. Спільнота, яка підтримує свободу слова та прав людини", — сказав Данілов.

Він додав, що програш Росії у війні вигідний не лише Україні, а й іншим країнам. Якщо ж путінська армія виграє, то в небезпеці будуть не лише українці — наступними жертвами можуть стати Польща та країни Балтії.

Нагадаємо, що з’явилася інформація про те, що переговори щодо вступу України до ЄС можуть бути відкладені. Угорщина може заблокувати їх, оскільки не є прихильником членства України.

Раніше стало відомо, які умови стоять перед Україною на шляху євроінтеграції. Зокрема наша країна має продовжувати боротися з корупцією.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Румунії висловилися про вступ України до ЄС. Переговори про членство мають відбутися у грудні поточного року.