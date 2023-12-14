Призвали, а мотивації немає? У військкоматі розповіли, що змінить ситуацію

Є деякі моменти, які допомагають бійцю адаптуватися

Нерідко Територіальні центри комплектування призивають громадян, які зовсім не мають мотивації. Однак, проходячи навчання і потрапляючи до колективу військових, які точно знають, за що вони борються, чоловік змінює свою думку.

Про це "Телеграфу" сказав речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін. За його словами, саме процес навчання та перебування у колективі професійних воїнів допомагає адаптуватися мобілізованому.

"На сьогодні ситуація така. ТЦК призиває невмотивованого громадянина і направляє його до навчального центру. Протягом свого навчання (від одного місяця) він усвідомлює, що став навченим військовим, а не безпорадним військовозобов’язаним. Чи додає це йому мотивації? Звісно!", — сказав Істомін.

Далі військовозобов’язаний потрапляє до підрозділу, де його оточують досвідчені воїни. Як відомо, оточення формує особистість. Істомін наголосив, що в результаті чоловік стане вмотивованим, це психологічний фактор.

"Неодноразово чув розповіді, що вже за тиждень новоприбулого не відрізнити від решти колективу — він швидко навчається і рветься у бій. До того ж усвідомлює, що за його спиною мирні села і міста, де живуть його близькі й знайомі. І тепер він їх захищає. Окрім того, мобілізований відчуває повагу від своїх близьких і знайомих, свідомої частини суспільства, адже він наближає українську перемогу. І вже байдуже, був він вмотивований, коли його призивав ТЦК, чи ні", — підсумував співрозмовник видання.

Повний текст читайте у матеріалі "Телеграфа": Облави чи стимул для невмотивованих? Чому дії ТЦК та СП стали тригером для суспільства.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яких професіоналів зараз потребує українська армія. Військовий розповів, що один фахівець може замінити сотню солдатів.