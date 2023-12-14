Четверта за день тривога в Україні знову лунають вибухи (оновлюється)

В одному з міст уже лунали вибухи

Вчетверте за день в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. "Червоними" стали всі області на карті. Є загроза застосування ракет.

У моніторингових Telegram-каналах пишуть, що оголошення тривоги знову пов’язане зі злетом МіГ-31К, як і минулого разу. Цей літак є носієм надзвукових ракет "Кинджал", які важко збивати системам ППО.

У зв’язку з високою небезпекою обстрілу українських міст ракетами всіх громадян просять не ігнорувати сигнал повітряної тривоги й перебувати в укритті до відповідного розпорядження.

18:00 Загроза реальних пусків/ударів зберігається.

17:58 У пабліках пишуть, що жодних ракет "Кинджала" не було. Це були фальш-цілі.

"Частина цілей — це робота ворожого РЕБ", — йдеться у повідомленні.

17:56 Голова Офісу президента Андрій Єрмак звертається до громадян із проханням не ігнорувати тривогу.

17:55 Ракети "Кинджал" над Вінницькою областю у бік Хмельниччини.

17:54 У Повітряних Силах України попереджають мешканців Вінниці про небезпеку. Усіх просять перебувати у безпечних місцях.

17:53 Ще одну ракету зафіксовано у напрямку Хмельницького.

17:53 "Кинджал" пролітає до Київщини/Житомирщини.

17:52 Пуски "Кинджалів" зі сходу.

17:50 Зафіксовано пуски ракет у бік Києва.

17:45 "Активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході! Є загроза застосування авіаційних засобів поразки для областей!", - сказали у Повітряних силах України.

У пабліках пишуть, що у Дніпрі прогримів вибух. Було оголошено, що окупанти здійснили пуск Х-59 курсом на Дніпро, але вже за лічені хвилини ціль припинила існування.

"Активність зараз 3-х бортів МіГ-31К", — повідомили о 17:39 у мережі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час другої сьогоднішньої повітряної тривоги по всій країні пролунали вибухи на Хмельниччині. Потім під час третьої тривоги вибухи пролунали там ще раз, а також їх було чути у Києві. Окупанти запускали ракети "Кинджал" у кількох напрямках.