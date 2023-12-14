Апетити Путіна зменшилися: ЗМІ назвали регіони України, які Росія хоче захопити найближчими роками

Росія не має наміру йти на мирні переговори з Україною, кажуть джерела

Армія РФ не припиняє спроби захопити нові міста в Україні, тривають запеклі бої на Донеччині. Однак з’явилася інформація, що Путін має намір окупувати Харків, Дніпро та інші міста, а воювати планує ще кілька років.

Про це повідомляє військовий аналітик BILD Юліан Ріпке з посиланням на власні джерела у розвідці. За його словами, Росія має намір продовжувати війну проти України до 2026 року і навіть підготувала план.

Насамперед Путін робить ставку на те, що союзники втомляться допомагати Україні й щойно підтримка Заходу ослабне, буде легше захопити нові землі. Крім цього, російський диктатор сподівається на "імітацію мирних переговорів", щоб ввести світову спільноту в оману щодо "мирних намірів" країни-агресора.

"Насправді, у Кремлі не планують жодного перемир’я і розробляють новий середньостроковий план війни в Україні", — каже військовий аналітик.

Так, за інформацією джерел у розвідці, Росія планує до кінця 2024 року захопити Донецьку та Луганську області в адміністративних кордонах. Хоча раніше повідомлялося, що дедлайн у путінських солдатів — кінець 2023 року. Також ворог хоче дійти до річки Оскол у Харківській області.

До кінця 2026 року Путін хоче розвивати наступ на захід від Дніпра, щоб окупувати частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Зокрема, до планів росіян входить захоплення Дніпра, Харкова та Запоріжжя.

Щодо Херсонського напряму, то росіяни не планують розвивати наступ на Херсон чи Одесу. Вони планують і надалі утримувати оборону по річці Дніпро.

"Усі східні території ліворуч від Дніпра мають бути завойовані протягом 36 місяців. Тоді річка стане новим фронтом", — говорить Юліан Ріпке з посиланням на дані розвідки.

Нагадаємо, що кілька днів тому російський генерал заявив, що обов’язково потрібно захопити Миколаївську та Одеську області. Начебто саме ці два регіони мають вплинути на те, що НАТО не захоче брати Україну до своїх членів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Путін назвав війну проти України "громадянською". Він вкотре заявив, що росіяни та українці — це нібито один народ.