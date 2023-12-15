Війна — день 660: Україна стає в стратегічну оборону, російські терористи не припиняють атаки

Розповідаємо оперативно про головне за добу

Сили оборони України продовжують відбивати широкомасштабне вторгнення РФ. Російські терористи намагаються атакувати Україну за допомогою ударних БПЛА, на фронті українська армія переходить до стратегічної оборони. Не виключається можливість нових ракетних терактів з боку росіян.

У цьому матеріалі Телеграф розповідає про головні події в Україні та світі 15 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У тимчасово окупованому Маріуполі відбулися "прильоти". За даними з місцевих джерел, "прилетіло" у бетонний завод, де російські терористи влаштували собі "располагу".

Приліт у Маріуполь

Приліт у Маріуполь

Все, що відбувалося 12 грудня, можна переглянути за посиланням: Війна — день 657: окупанти масовано атакують у двох напрямках, ЗСУ ведуть активну оборону

Що було в Україні 13 грудня – читайте за посиланням: Війна — день 658: ракетна атака на Київ, росіяни "ломляться" до Авдіївки

Інформацію за 14 грудня дивіться за посиланням: Війна — день 659: Росія посилила ракетний терор, а ЄС ухвалив історичне рішення щодо України