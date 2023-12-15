Тепер будуть служити нам: Аргентина передасть російські гелікоптери Україні

Російські "пташки" тепер допомагатимуть Україні у битві з окупантами

Аргентина вирішила відмовитися від експлуатації двох придбаних у Росії гелікоптерів Мі-171Е. Таке рішення південноамериканська країна ухвалила через те, що вони не змогли пройти чергову регламентну перевірку.

Спочатку виникли проблеми з боку Росії, а пізніше через введені проти РФ санкції. Про це повідомляє Pucara.

Пізніше Сполучені Штати запропонували Аргентині передати авіацію до нашої країни, але колишній уряд країни був проти такого рішення. Наразі ведуться переговори про те, щоб вартість гелікоптерів була розрахована у вигляді знижки з перших платежів за купівлю Аргентиною літаків F-16 у США.

Гелікоптери Мі-171Е оснащені додатковими паливними баками та вантажним краном для операцій в Антарктиді та польотів на великі відстані. Ця модель авіації є модернізованою модифікацією вертольота Мі-8.

Мі-171Е здатний нести до п’яти тонн у вантажній кабіні або трохи більше ніж п’ять тонн на зовнішній підвісці. Дальність польоту машини становить 850 км.

Раніше "Телеграф" писав, що в США мають намір конфіскувати яхту Amadea, яка належить російському олігарху Сулейману Керімову. Вартість яхти оцінюється в 300 мільйонів доларів, і якщо США виграють справу, то судно буде продано з аукціону, а гроші передані Україні.