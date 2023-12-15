Голова "Європейської солідарності" у Київраді виступив проти "бюджету війни": українці обурені

Володимир Прокопів вважає, що "міста мають жити своїм життям"

Голова "Європейської солідарності" у Київраді проти "бюджету війни". Володимир Прокопів вважає, що "міста мають жити своїм життям". Києву не потрібен бюджет, орієнтований на війну.

Цю заяву депутат зробив під час виступу на засіданні Київміськради, де приймався бюджет столиці на 2024 рік. Володимир Прокопів відповів своїй колезі Ксенії Семеновій, фракція якої не підтримувала головний фінансовий документ, оскільки він не орієнтований на війну.

"Бюджет війни має в державі бути… Ви хочете тут (у Києві – ред.,) бюджету війни? Державний бюджет зробіть бюджетом війни, а міста мають жити своїм життям", — сказав Прокопів.

Українці миттєво відреагували на таку позицію Володимира Прокопіва. В мережі з’явилась безліч коментарів з цього приводу. Деякі люди висловились проти: "Пан @poroshenko Європейська Солідарність вже перемогла у війні?"; "Це так звана опозиція, яку придушують? Якщо так, то треба сильніше душити, прям до посиніння; "Їм не важливо, чи буде Україна, мільйони за кордоном забезпечать щасливе життя".

Але є й ті, що підтримали депутата: "А може ви поясните, з яких коштів Києву відновлювати зруйноване житло, школи, лікарні, відбудовувати метро? До речі, чому гроші потрачені на синю галочку, а не на ЗСУ?"; "Правильно він все говорить."

Слід зазначити, що 14 грудня Київрада прийняла бюджет столиці на наступний рік. Видатки головного фінансового документу плануються на рівні 85 млрд грн, а доходи — тільки 72,6 млрд грн . Серед резонансних видаткових статей у проєкті бюджету можна відзначити такі: виділення понад 320 млн грн на будівництво метро на Виноградар, 25 млн грн — на реконструкцію парку "Наталка", 360 млн грн – на будівництво Подільського мосту. На будівництво доріг та розвиток транспортної інфраструктури — 23,8 млрд грн.

Раніше "Телеграф" писав, що під час сесії Київради мер Києва різко висловився про людей, які мітингують під стінами КМДА та вимагали виділити більше коштів із столичного бюджету на допомогу військовим. Він порадив їм "одягти військову форму" та йти "захищати країну".