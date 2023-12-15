У Порошенка прокоментували скандал із веселим Прокопівом та "бюджетом війни"

"Європейська солідарність" дотримується тієї позиції, що всі кошти мають йти на ЗСУ

У Порошенка прокоментували скандал із депутатом Володимиром Прокопівом, який розсміявся, говорячи про бюджет війни для столиці. Народний депутат, співголова опозиційної фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко назвала заяву голови фракції "ЄС" у Київській міськраді "невдалою та недоречною".

Свою позицію з цього приводу вона оприлюднила у Facebook. Ірина Геращенко закликала колег формулювати свої думки так, щоби їх "не виривали з контексту".

"Щодо заяви керівника фракції "ЄС" у Київраді Володимира Прокопива. Я вважаю його недоречною та невдалою. І звертаюся до всіх колег у регіонах виразно формулювати свої думки, щоб потім їх не виривали з контексту ", — написала вона.

Співголова опозиційної фракції "Європейська солідарність" наголосила на тому, що позиція її партії і у ВР, і в регіонах незмінна — всі кошти мають йти на ЗСУ. "На підтримку підрозділів, на закупівлю дронів, тепловізорів, техніки", — уточнила вона.

Геращенко додала, що кияни мають право знати, як витрачаються їхні податки. З цієї причини "Євросолідарність" ініціюватиме звіт за 2023 рік, щоб кожен знав, які суми пішли на підтримку ЗСУ, ППО, на госпіталі, захист сімей загиблих та поранених на ветеранів.

Нардеп розповіла, що з ініціативи "ЄП" до Києва понад 4 млрд грн із військового ПДФО цього року було спрямовано на підтримку підрозділів, сил ТРО та ЗСУ, де воюють кияни. Геращенко додала, що "на жаль, саме слуги та ОПЗЖ та ВР проголосували за те, щоб забрати ПДФО з громад до центру".

Раніше "Телеграф" повідомив, що під час голосування за бюджет столиці у Київській міськраді Володимир Прокопів заявив, що Києву не потрібно орієнтувати міський бюджет на війну, робити це має держава, а "міста мають жити своїм життям".