Атакують три дні поспіль: ворог серйозно активізувався на одному із важливих напрямів фронту (мапа)

Окупанти не зменшують кількості бойових зіткнень

На Таврійському напрямі окупанти ведуть активні штурмові дії. Ворог протягом трьох днів здійснив по 80 атак за підтримки бронетехніки, переважно на Донеччині.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram.

"Окупанти не зменшують кількості бойових зіткнень в операційній зоні ЗСУВ Таврія. Три дні поспіль — близько 80 штурмових дій щодобово. Переважна більшість — на Донеччині". Штурмові групи здебільшого до 20 осіб", — сказав командувач.

За словами Тарнавського, окупанти діють, зокрема, і за підтримки бронетехніки. Вчора знову сталося збільшення кількості авіаударів, ворог застосував авіабомби.

Минулої доби в операційній зоні ОСУВ Таврія російські війська завдали 15 авіаударів, провели 76 бойових зіткнень і здійснили 631 артобстріл.

"Наші воїни стійко тримають оборону", — наголосив Тарнавський.

Він додав, що лише минулої доби загальні втрати окупантів склали 414 осіб. Також було знищено 23 одиниці військової техніки. Зокрема, 1 танк, 10 ББМ, 2 артсистеми, 3 ПТРК, 1 БпЛА, 4 автомобілі, 2 одиниці спецтехніки та 2 склади боєприпасів. Ще 20 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Загальні втрати ворога станом на 15 грудня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно на карті бойових дій України з’явилися зміни. На кількох напрямках у російських окупантів були успіхи.