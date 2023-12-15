Emily Resort та його засновник Григорій Козловський передали на ЗСУ 2 млн гривень

Кошти допоможуть ЗСУ в боротьбі з окупантами

Спортивно-оздоровчий комплекс Emily Resort та його засновник Григорій Козловський перерахували усі зібрані кошти зі святкування наступаючого Нового 2024-го року, яке буде проводитися у готельно-відпочинковому комплексі, на допомогу ЗСУ — 2 мільйони гривень.

Допомогу отримали воїни А2943 військової частини. Ці кошти підуть на підтримку воїнів у боротьбі з ворогом. На них придбають та відремонтують засоби зв'язку, спецтехніку та транспортні засоби для забезпечення нагальних потреб підрозділів , які виконують бойові завдання.

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Григорій Козловський зазначив: "Наша країна та наші військові потребують підтримки. Українські збройні сили кожного дня метр за метром женуть ворога з нашої землі, захищають кожного українця, дають можливість працювати, жити, виховувати дітей. Для воїнів важлива наша фінансова підтримка та допомога. Я радий, що сьогодні ми можемо забезпечити воїнів, які звернулись до нас за допомогою, необхідними коштами для придбання військової техніки, зброї, транспортних засобів. Така підтримка не лише допоможе вести ефективні бойові дії, вона підвищує морально-психологічний стан воїнів, збільшує їхню відданість Україні".

З першого дня повномасштабної війни Григорій Козловський та створений ним Фонд допомоги Україні "Рух у Майбутнє" допомагають ЗСУ, переселенцям, дітям.

А нещодавно Григорій Козловський і ФК "Рух" разом з Emily Resort влаштували святковий вікенд для дітей до Дня Святого Миколая.

Дітлахи, серед яких діти-переселенці та діти загиблих Героїв, побували в Академії ФК "Рух", долучились до різноманітних веселощів, подивились святкову виставу та цікаво провели час.

На початку повномасштабної війни на базі спорткомплексу та Академії ФК "Рух" Григорій Козловський розгорнув штаб з надання допомоги вимушеним переселенцям. Тут всі діти та дорослі могли отримати необхідну допомогу, продукти, предмети першої необхідності.

З перших днів своєї роботи Emily Resort залучений до благодійних проєктів. Крім різноманітних активностей для дітей комплекс допомагає військовим.

Так в березні на території Академії ФК "Рух" та комплексу Emily Resort у Винниках було розгорнуто ініціативу "Понад усе", головною метою якої є лікування та реабілітація поранених військових і цивільних українців. А вже з квітня проєкт почав працювати з першими пацієнтами. На цей час фахову допомогу спеціалістів отримали 54 українці, а 37 з цих осіб проходили лікування та реабілітацію на базі Академії "Руху".

В комплексі Emily Resort та на Академії "Руху" є все необхідне для відновлення бійців після поранень. А завдяки ресурсам клубу українським воїнам гарантовано високий рівень сервісу і вся необхідна допомога, якої вони потребують.

Восени Григорій Козловський та Emily Resort допомогли українським військовим підготуватись до участі у "Іграх нескорених". Впродовж трьох днів на території відпочинкового комплексу Emily Resort військові готувались до міжнародних змагань "Ігор нескорених" у Дюссельдорфі. В комплексі пройшли змагання з настільного тенісу, баскетболу на візках і волейболу. Тут також забезпечили проживання, харчування спортсменів та івент-хол для проведення офіційних заходів "Ігор нескорених".

А влітку Григорій Козловський спільно з Юлією Думанською та благодійною організацією "Рух у Майбутнє" передали у військовий госпіталь Львова два життєво-важливі апарати вартістю 4 мільйони гривень. Це наркEmily Resortозо-дихальний апарат і нейрохірургічний мікроскоп.

Всього на потреби військових в різні військові частини, на передову "Рух у Майбутнє" перерахував вже понад 100 млн. грн.

"З початку війни я як громадянин та бізнесмен не міг стояти осторонь потреб української армії та вимушених переселенців. Разом з ФК "Рух" ми передали необхідне обладнання, транспорт і дрони нашим військовим. Переконаний, що кожен може і мусить докласти максимум зусиль, щоб наблизити перемогу", — резюмував Григорій Козловський.