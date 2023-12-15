Росія готується воювати весь 2024 рік: у ГУР розповіли про плани ворога

Росія, як і раніше, сподівається дочекатися моменту, коли союзники втомляться допомагати Україні

У ГУР вважають, що Росія не зможе воювати проти України до 2026 року. Обрій планування Москви обмежений 2025 роком.

Про це заявили представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк та військовий експерт Олександр Мусієнко, передає "РБК-Україна". За їх словами, окупанти однозначно мають намір воювати весь 2024 рік і для цього ставлять країну на військові рейки.

Черняк запевняє, що частина російської еліти не хоче війни, але це не означає, що вона незабаром закінчиться.

"Росіяни активно перебудовують економіку, ставлять її на військові рейки, переводять всю країну на воєнний стан, докладають максимум зусиль, щоб досягти якогось результату. Все це разом із кремлівською агресивною риторикою свідчить про те, що росіяни не готові зупиняти війну", — зазначив Черняк.

Водночас Мусієнко зазначив, що розробити план війни росіяни можуть максимум до 2025 року. Наступного року Путін планує дочекатися моменту, коли ослабне допомога Заходу, щоб змусити Україну піти на поступки. Стратегія росіян виглядає так:

війна має йти на території України;

концентрація на контролі окупованих територій;

локальні наступальні дії, які можуть забезпечити лише тактичні переваги.

Це все дозволить стримати ЗСУ та не дати їм піти у новий наступ. А це саме те, що потрібне ворогові.

"Власне, під цю стратегію вони готують своє забезпечення та свої сили. А далі діятимуть виходячи з того, якою буде зовнішньополітична кон’юнктура, чим завершаться вибори президента США, наскільки стійкою буде підтримка з боку Північної Кореї, Ірану та, можливо, Китаю. І від цього відштовхуватись щодо військових дій. Звичайно, глобально росіяни готові були б просунутися далі і окупувати ще більше територій. Але для цього їм потрібен час, щоб відновитися", — додав експерт.

Разом з тим голова ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що Росія не планує воювати з Україною у 2025 році.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Росія готується воювати у Карпатах. Депутат Держдуми заявив, що потрібно "працювати до перемоги".