Війна — день 661: росіяни атакують безпілотниками, ЗСУ займають нові рубежі

Розповідаємо оперативно про головне за добу

Сили оборони України продовжують відбивати широкомасштабне вторгнення РФ. Російські терористи намагаються атакувати Україну за допомогою ударних БПЛА, від нальотів вкотре страждає на Київ. На фронті українська армія продовжує боронити задані рубежі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 15 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Київ відбиває атаку російських безпілотників. БПЛА було помічено над Бориспільским районом. Ще одна група безпілотників заходить через Ніжин на Бровари. Також у небі знаходиться ще 3-4 групи російських БПЛА.

Кияни повідомляють про звуки вибухів, працює ППО.

Що було в Україні 13 грудня – читайте за посиланням: Війна — день 658: ракетна атака на Київ, росіяни "ломляться" до Авдіївки

Інформацію за 14 грудня дивіться за посиланням: Війна — день 659: Росія посилила ракетний терор, а ЄС ухвалив історичне рішення щодо України

Все, що відбувалося 15 грудня, можна переглянути за посиланням: Війна – день 660: Україна стає в стратегічну оборону, російські терористи не припиняють атаки