Україна готує новий контрнаступ, Залужний змінив стратегію, — ЗМІ

Залужний не був прихильником початку наступу минулого літа через відсутність підтримки з повітря

Україна, ймовірно, збирає ресурси для нового контрнаступу наступного року. Плацдарм на лівому березі Дніпра може стати для нього однією з відправних точок. За наявності винищувачів, ударних вертольотів та безпілотників Україна зможе підтримати наступ своїх військ, тим більше що російських укріплень у цьому регіоні практично немає.

Україна направила США список побажань зброї, який включає ударні гелікоптери Black Hawk та Apache, а також винищувачі F-16 та F-18, ракетні комплекси великої дальності, танки Abrams, численні безпілотники та боєприпаси. Такі запити свідчать, що Україна готується до переходу до мобільної війни, пише Welt.

Зазначається, що на півдні ЗСУ утримують плацдарм на Лівій частині Дніпра та продовжують його розширювати. Звідти лише 60 км до Криму, який є слабким місцем росіян, йдеться у статті.

Літній контрнаступ України не був успішним і спричинив знищення західної військової техніки. За його результатами головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вирішив змінити стратегію.

При цьому, пише видання, Залужний не був прихильником початку наступу. Він не бачив шансів на успіх без достатньої підтримки з повітря, і погодився на контрнаступ лише з політичних причин.

Справа в тому, що без механізованої підтримки швидкий прорив був неможливим і зміна стратегії — розумний хід Залужного. Атакуючи невеликі підрозділи на Запорізькому напрямку, він зберіг солдатів, забезпечив безпеку систем озброєння із Заходу та виграв важливий час.

Як повідомляв "Телеграф", головне управління розвідки України "підкоригувало" заяву президента Росії Володимира Путіна, що загальна чисельність угруповання російських військ в Україні нібито становить 617 тисяч військовослужбовців. За оцінками ГУР, зараз на території нашої країни перебуває 473 тисячі російських окупантів.