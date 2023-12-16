Атаки "Шахедів" стали довшими: у Повітряних силах ЗСУ назвали причину

Це впливає і на тривалість тривоги

Повітряна тривога, яка оголошується під час ворожих атак на Україну, останніми днями могла тривати довше, ніж зазвичай, адже окупанти запускають "Шахеди" з вечора. Безпілотники мають чималий запас ходу, тому можуть кружляти, не заходячи на ціль одразу.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зауважив, що пуски цілей РФ тривають до пізньої ночі, а тривога, відповідно, лунає, доки наші захисники не знищать останній "Шахед".

"Запускають "Шахеди", як правило, хвилями, вони розлітаються, маневрують. Запас ходу в них великий. Це двигуни внутрішнього згоряння. Той маршрут, який проклали їм оператори на місці пуску, той й залишається в "пам'яті". Вони таким чином намотують круги, можуть кружляти довкола області, не тільки по прямій, а потім вже заходити на ціль", — заявив Ігнат.

Ба більше, щодо тривалості часу, скільки лунає сирена, речник зауважив, що, на його думку, разючих змін не має.

"Я б не сказав, що так вже й відрізняється (час атаки, — ред.). "Шахеди" завжди літали довгенько. Раніше їх пускали з Херсонської області, перші пуски, коли Сили оборони ще не вигнали ворога на лівий берег Дніпра. Після цього вони перейшли в Крим. Тривалість польоту стає більшою, швидкість "Шахеда" середня 150 км/год й тому так відбувається", — обґрунтував Ігнат.

Проте, як припустив Юрій Ігнат, раніше росіяни запускали дрони по прямій траєкторії. А зараз окупанти мають дещо інші цілі, зокрема:

виявити слабкі місця;

знайти місця, де знищили БпЛА, врахувати інформацію й запустити подальші групи безпілотників;

навантажити протиповітряну оборону.

Атака на Україну, у ніч на 16 грудня

Щодо атаки, яка була у ніч проти неділі, 16 грудня, росіяни випустили ударні безпілотники з трьох напрямків:

Приморсько-Ахтарськ;

Сеща;

Курськ.

Ворог використав 31 безпілотник, а для відбиття були залучені винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил.

Раніше "Телеграф" писав, що про успіхи та проблеми України у повітряній війні розповів аналітик, спеціаліст з ракетного озброєння та ексспівробітник КБ "Південне" Олександр Кочетков.