Війна швидко не закінчиться: Росія мобілізує ресурси для захоплення нових областей України

Аналітики припускають, що росіяни за певних обставин можуть дійти до західного кордону України

Росія продовжує підготовку до тривалої війни та має намір протягом наступних років провести наступальні операції з метою захоплення нових українських територій.

Як йдеться у регулярному звіті Інституту вивчення війни (ISW), наразі спостерігається підготовка до продовження бойових дій щонайменше до 2026 року.

Зокрема на це вказує на те, що російське командування проводить роботи з реструктуризації армії та формування стратегічних резервів, на тлі чого відбувається мобілізація оборонно-промислової бази для ведення війни на виснаження.

Також в ISW зазначають, що також правдоподібними виглядають плани щодо продовження експансії та захоплення нових областей, крім Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької. Про це говорить відновлення агресивної риторики з боку російських офіційних осіб, включаючи диктатора Володимира Путіна, а також посилення тиску на позиції ЗСУ у Харківській області.

При цьому аналітики вважають, що багато залежатиме від надання допомоги з боку Заходу, без якої Україні варто чекати найгіршого.

"Раптове припинення західної допомоги рано чи пізно призведе до краху здатності України стримувати російські збройні сили, і зрештою російські війська можуть дійти до західного кордону України за такого сценарію", — йдеться в аналізі.

Варто зазначити, що видання CNN з посиланням на неназваних західних офіційних осіб повідомляло, що розвідки союзних країн намагаються побудувати прогнози про те, як довго зможе Україна протриматися без підтримки. Згідно з повідомленням одного з американських військових чиновників, якщо Україна залишиться на самоті, то найближчими місяцями їй може загрожувати "серйозний відступ або навіть поразка".

У матеріалі зазначено, що вже зараз росіяни вже змогли повернути собі перевагу за кількістю артилерійських ударів і випускають у середньому в 5-7 разів більше снарядів, ніж українці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час візиту до США припустив, що Сили оборони можуть перейти до тактики партизанської війни, якщо залишаться без підтримки.