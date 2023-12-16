Війна швидко не закінчиться: Росія мобілізує ресурси для захоплення нових областей України
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Аналітики припускають, що росіяни за певних обставин можуть дійти до західного кордону України
Росія продовжує підготовку до тривалої війни та має намір протягом наступних років провести наступальні операції з метою захоплення нових українських територій.
Як йдеться у регулярному звіті Інституту вивчення війни (ISW), наразі спостерігається підготовка до продовження бойових дій щонайменше до 2026 року.
Зокрема на це вказує на те, що російське командування проводить роботи з реструктуризації армії та формування стратегічних резервів, на тлі чого відбувається мобілізація оборонно-промислової бази для ведення війни на виснаження.
Також в ISW зазначають, що також правдоподібними виглядають плани щодо продовження експансії та захоплення нових областей, крім Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької. Про це говорить відновлення агресивної риторики з боку російських офіційних осіб, включаючи диктатора Володимира Путіна, а також посилення тиску на позиції ЗСУ у Харківській області.
При цьому аналітики вважають, що багато залежатиме від надання допомоги з боку Заходу, без якої Україні варто чекати найгіршого.
"Раптове припинення західної допомоги рано чи пізно призведе до краху здатності України стримувати російські збройні сили, і зрештою російські війська можуть дійти до західного кордону України за такого сценарію", — йдеться в аналізі.
Варто зазначити, що видання CNN з посиланням на неназваних західних офіційних осіб повідомляло, що розвідки союзних країн намагаються побудувати прогнози про те, як довго зможе Україна протриматися без підтримки. Згідно з повідомленням одного з американських військових чиновників, якщо Україна залишиться на самоті, то найближчими місяцями їй може загрожувати "серйозний відступ або навіть поразка".
У матеріалі зазначено, що вже зараз росіяни вже змогли повернути собі перевагу за кількістю артилерійських ударів і випускають у середньому в 5-7 разів більше снарядів, ніж українці.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час візиту до США припустив, що Сили оборони можуть перейти до тактики партизанської війни, якщо залишаться без підтримки.