Щойно відзначив 25-річчя: під Бахмутом загинув боєць бригади Нацполіції "Лють"

Поки невідомо, коли і де буде похований герой

Щодня в боях за Україну гинуть найкращі сини та доньки країни. Цього разу трагічна звістка прийшла на Рівненщину — загинув лейтенант поліції Андрій Павлюк.

Про це повідомили у Млинівській селищній раді. Українському захиснику тепер назавжди 25 років.

Андрій Павлюк був бійцем об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють". Загинув він 14 грудня у Бахмутському районі Донецької області під час виконання завдання через два дні після свого дня народження.

"Він повинен жити, працювати, радіти кожному дню, бути опорою та підтримкою для рідних та близьких, але кривава війна розтоптала всі плани, обірвала молоде життя. Низький уклін та безмежна подяка Герою за захист рідної землі та майбутніх поколінь! Щирі співчуття від усіх мешканців громади рідним і близьким Андрія! Схиляємо голови у скорботі та поділяємо біль непоправної втрати", — сказано у повідомленні сільради.

Андрій Павлюк народився 12 грудня 1998 року та жив у селі Малі Дорогостаї. Про дату зустрічі Героя та час похорону обіцяють повідомити додатково.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що загиблому воїну хочуть дати звання Героя. Командиру взводу із Закарпаття було лише 19 років.