Живуть у підвалах і відмовляються виїжджати: стало відомо, скільки жителів залишаються в обстрілюваній Авдіївці

Евакуюються одиниці

Станом на суботу, 16 грудня, в Авдіївці Донецької області все ще залишається 1230 людей. Ба більше, кількість охочих евакуюватись з міста, яке активно обстрілюють окупанти, зменшується.

Про це в етері телемарафону заявив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш. Додавши, що місцевим доводиться постійно ховатись від атак росіян у підвалах.

"Вчора (15 грудня — ред.) нам вдалося вивезти 5 людей. Станом на ранок сьогодні в місті залишається 1230 людей. Звичайно, це багато. Останнім часом бачимо зменшення охочих виїжджати. У середньому в день зараз зголошуються виїжджати 3-6 людей. За період загострення на нашому напрямку виїхало понад 350 людей", — заявив Барабаш.

За його словами, мешканці Авдіївки живуть переважно у підвалах багатоповерхових та приватних будинків. Хоча і зустрічаються непоодинокі випадки, коли мешканці перебувають у своїх квартирах.

"Ворог проводить багато активностей на нашому напрямку. Це десятки атак протягом доби, але наші хлопці не дають їм десь закріпитися. Якщо їм навіть вдається десь трохи просунутися, то одразу відпрацьовує артилерія, міномети та реактивна артилерія. Тобто жодного якогось серйозно закріплення у ворога немає. Смуга оборони навколо нашого міста тримається", — додав голова Авдіївської МВА.

За його словами, у боях за місто ворог вдається до численних так званих "м’ясних штурмів", до яких залучають мобілізованих та групи "Шторм-V" і "Шторм-Z", які перед тим проходять вишкіл.

Раніше "Телеграф" писав, що в армії Росії існує дедлайн із захоплення Авдіївки. Це необхідно Путіну для його майбутніх виборів.