Українським бійцям на напрямі Мар’їнки потрібна допомога: терміновий збір на автомобіль

Збір потрібно закрити терміново

Українські військові, які продовжують стримувати тиск російських окупантів, терміново потребують допомоги співгромадян з купівлею необхідного для виконання бойових завдань транспорту.

Автомобіль знадобився бійцям підрозділу ударних FPV-безпілотників "Гаруда" з 46-ї Окремої аеромобільної бригади, які потребують засобу пересування для виконання бойових завдань на напрямі Мар’їнки.

Збір проводить Павло Шкира, який після придбання транспорту оприлюднить звіт. Загалом треба зібрати 328 тисяч гривень, із яких майже 100 уже є.

Небайдужі українці можуть перерахувати кошти на потреби бригади кількома способами:

банка в monobank знаходиться за цим посиланням — https://send.monobank.ua/jar/6wVsk7WJUJ ;

альтернативно можна перерахувати кошти на карту mono: 5375 4112 0561 0491;

або на картку ПриватБанку: 4149 4999 9729 7195;

або скористатися сервісом PayPal: [email protected]

Довідка: 46 бригада була сформована у 2016 році, а з 2017 брала участь у бойових діях на сході України. Після початку російського вторгнення, брала участь у боях за правий берег Херсонської області, також тримала натиск ворога під час боїв за Соледар та Бахмут. У грудні 2022 року президент Володимир Зеленський відзначив бригаду почесним знаком "За мужність і відвагу".