"Про це вже домовилися": Зеленський натякнув на нові постачання ППО (відео)

Голова держави продовжує співпрацю з партнерами, щоб "закрити небо" над Україною

Президент України Володимир Зеленський анонсував постачання систем протиповітряної оборони (ППО). Про це він сказав, говорячи про результати проведення тригодинної Ставки.

Український лідер розповів про успіхи захисників неба ― за тиждень знищено 104 "шахеди" зі 112. Про це він заявив у відеозверненні 16 грудня 2023 року, яке опубліковане в його офіційному Телеграм-каналі.

"Готуємо і подальше посилення ППО ― про це вже домовилися. І майже на кожній моїй зустрічі з лідерами, майже у всіх переговорах звучить ця тема ― тема ППО. Буде більше систем, більше захисту неба", ― сказав Зеленський.

Президент подякував українським захисникам і партнерам. Відзначив він і збиття ракет, зокрема, балістичних. Зеленський подякував за надання ППО Patriot і NASAMS, а також гаубиць Gepard.

Володимир Зеленський звернувся до українців

Нагадаємо, що в ніч на 16 грудня 2023 року Росія знову атакувала Україну "шахедами". Повітряні сили збили 30 ворожих безпілотників, усього було запущено 31 дрон. У Херсонській області внаслідок атаки була сильно пошкоджена адмінбудівля медзакладу та поранений лікар. Також вибухи лунали у Києві.

Раніше "Телеграф" писав про початок роботи Коаліції з підсилення ППО і ПРО в Україні. Її очолили Франція та Німеччина.