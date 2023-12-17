Цілилися в Херсон та ще один важливий об’єкт: у ЗСУ розповіли подробиці про нічну атаку РФ

ППО відпрацювала чудово

У ніч проти 17 грудня армія РФ знову масовано атакувала Україну. З цією метою противник застосував безліч дронов-камікадзе "Шахед" .

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. За його словами, сьогоднішня нічна атака була типовою для росіян, а під ударом опинилися Херсон та Старокостянтинів Хмельницької області.

"Але сьогодні ми бачили серйозну роботу протиповітряної оборони у Херсонській області та місті Херсоні. Падіння уламків є, частину ударних БПЛА була спрямована саме по Херсону, там відпрацювали. Ми вже знаємо, місто Старокостянтинів стало символом знищення "шахедів". Сьогодні ворог теж спрямував частину ударних БПЛА саме у цьому напрямку", — наголосив спікер.

Для довідки: місто Старокостянтинів розташоване у Хмельницькому районі Хмельницької області України приблизно за 400 км від кордону з Білоруссю. Тут розташована авіаційна база ЗСУ.

Нагадаємо, що зараз вже відомо, що окупанти випустили 20 ударних безпілотників з районів Приморсько-Ахтарськ (РФ) і Чауда (Крим), а також крилату ракету "Іскандер-К" та авіаційну авіаційну Х-59.

ППО України, за даними ВР ЗСУ, знищило всі вищезазначені цілі. Ще одна крилата ракета "Іскандер-К" не досягла своєї мети.

"Повітряні цілі знищені в межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей", — йшлося у повідомленні.

Раніше ми писали, що неспокійною ця ніч була і для Росії. Там безпілотники атакували військовий аеродром.