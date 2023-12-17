Аеродром у Ростовській області атакували дрони ГУР: з'явилися перші фото наслідків

Було пряме влучення в аеродром

У мережі з’явилися перші деталі масованої атаки безпілотників на авіабазу у Росії. На опублікованих фото можна побачити деякі наслідки ураження ворожих літальних апаратів.

Знімки було опубліковано українською моніторинговою спільнотою Monitor. На них, зокрема, можна побачити те, якими саме дронами атакували аеродром. Примітно, що на деяких із них красуються потішні написи. Наприклад, на одному з них було відзначено вже традиційне "спонсорство" співачки Ані Лорак. А на ще одному "ка**ам" передали привіт від якогось Яріка.

Але саме значуще на фото, звичайно, ураження ворожої техніки. Так ось, судячи лише з тих фото, які публікують самі росіяни, ушкодження зазнав як мінімум один винищувач противника. Автори поста припускають, що ним є фронтовий бомбардувальник Су-34 ЗС РФ. На його закрилках видно мітки від, ймовірно, від уражаючих елементів дронів.

"Якщо уражаючі елементи поцілили в зону кабіни, то літаку(ам) знадобиться серйозний ремонт", — констатують аналітики.

У цей час джерела "Телеграфа" в ГУР розкрили деякі подробиці атаки. За їхніми словами, атака була справді масованою, а інформація роспропаганди про те, що армії РФ нібито вдалося збити всі дрони, не відповідає дійсності.

Зазначається, що було щонайменше пряме влучення у військовий аеродром. Є руйнування.

Водночас він уточнив, що кількість випущених БПЛА, про яку повідомляють у російському інформаційному просторі, є близькою до правди.

Нагадаємо, що уражений військовий аеродром знаходиться у Морозовську Ростовської області. Відео самої атаки ви можете переглянути в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням у першому абзаці новини.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 15 грудня у російському місті Курськ пролунали вибухи через атаку безпілотниками. У Міноборони РФ заявили, що два БПЛА були нібито збиті.