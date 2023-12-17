Інформація на межі держтаємниці: Буданов назвав чисельність Сил оборони України
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Начальник ГУР озвучив умовну кількість
Наразі чисельність Сил оборони України складає приблизно мільйон сто тисяч людей. Проте Україна все одно вимушена продовжувати мобілізацію.
Про це заявив начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирило Буданов, пише LB.ua. На його думку, мобілізація в Україні відбувається неналежно.
"Усіх, хто хотів чи був готовий воювати, війна або застала в різних підрозділах Сил оборони, або вони прийшли (в ЗСУ. — Ред.) у перші пів року. З об'єктивних причин з тих людей (у лавах Сил оборони. — Ред.) залишилося небагато. Це факт, це треба розуміти і визнавати. За таких обсягів без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб. Це подібна проблема, як з боєприпасами, бо обсяги величезні. Сукупно Сили оборони України зараз складають (назву трішки умовну кількість, бо ми підійшли до держтаємниці) мільйон сто тисяч людей. Ніякий рекрутинг такі обсяги покрити не може. Виключно мобілізація", — зазначив очільник ГУР.
За його словами, у контексті мобілізації постає питання мотивації. Буданов підкреслив, що Україні треба постійно поповнювати Сили оборони.
"Скільки б людей примусово або непримусово, якимись хитрощами чи згідно з нормами законодавства ми б не мобілізували, ККД буде майже нульовий. Що, в принципі, й відбувається останнім часом, це також треба визнавати відверто. Тому навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна. У нас немає стільки людей, охочих робити будь-що. Я вже не кажу про те, щоб воювати. А це ж поточне. Будуть втрати, і цю кількість треба тримати постійно", — зауважив він.
Він зазначив, що до війни військової служби зазвичай уникали зокрема й через невеликі зарплати. Але тепер, попри нормальне грошове забезпечення, матеріально-фінансова винагорода не є мотиваційним чинником долучатися до армії.
"Постає питання: чому так? Однієї відповіді, я певен, просто не існує. Це комплексна проблема. Для мене, як для військової людини, очевидна певна прогалина. У нас більшість людей, на жаль, попри те, що кричать "Я — українець", "Україна понад усе", громадянами України себе так і не відчули. У них немає відчуття, що ворог захопив нашу територію і що в кожного з нас є священний обов'язок захищати цю країну. Тому й з'являються ці "львівські котли", "польське воєводство" абощо", — заявив Буданов.
"Усі ніби вболівають за Україну, але й багато людей біжать, тікають. Це правда. Ці черги на кордонах… У звʼязку зі своєю діяльністю я вимушений часто їздити в різні місця, постійно перетинаю кордон, нерідко на автомобільному транспорті. Ці черги величезні. І сказати, що там тільки жінки і діти ― це неправда. Усі це чудово знають. У багатьох людей немає відчуття, що це твоя війна. І це дуже глибинна проблема, яку гроші не розв’яжуть", — пояснив начальник ГУР.
На його думку, потрібен правильний соціальний діалог й обґрунтування. Але він зазначив, що просто словами цього вже не вирішити
"Треба визнати, що за 30 років ми отримали велику прогалину в цьому. Має бути чесна розмова. Значна кількість людей виявилися неготовими відстоювати свою державу. І якщо це війна — то це війна, і не треба цього боятися", — підсумував Буданов.
Нагадаємо, ГУР вважають, що Росія не зможе воювати проти України до 2026 року. Обрій планування Москви обмежений 2025 роком.