Росія збільшує кількість спецпризначенців на окупованих територіях: стала відома причина

Українських партизанів попередили про додаткову небезпеку

На тимчасово окупованих територіях України все більше груп російських спецслужбовців та військових залучені до пошуку українського підпілля. Зокрема, фіксується посилення контрдиверсійного режиму окупантів на Херсонщині.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що росіяни сформували окремі маневрені групи РЕР, які намагаються запеленгувати джерела випромінювання від супутникових телефонів. Противнику відомо, що Сили оборони використовують у військових цілях апаратуру оператора супутникового зв’язку "Iridium". Також для прочісування населених пунктів було виділено близько ста представників росгвардії.

Центр національного спротиву закликав мешканців тимчасово окупованих територій повідомляти про наявність підозрілих антен, маршрути переміщення та місця скупчення росгвардійців. Там зазначили, окупанти проводять дані заходи показово, задля психологічного тиску на місцевих мешканців, які передають інформацію Силам оборони.

"Центр національного спротиву нагадує, що ви завжди повинні бути обачними під час фотофіксації техніки та особового складу ворога, а також передачі цієї інформації Силам оборони", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 28 листопада було завдано удару по будівлі у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області. У цей час там проходила нарада окупантів.