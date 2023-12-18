"Це або сама влада, або це ФСБ": Мережа у гніві після новин про прослушку у Залужного

Українці дуже обурені, але навіть тут знайшли привід для жартів

Українці вибухнули гнівом після того, як стало відомо про виявлення пристрою для прослуховування у головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Головна думка громадян – комусь доведеться за це відповідати і є тільки два варіанти, хто ж міг встановити пристрій.

"Телеграф" зібрав реакцію користувачів на резонансну новину.

Наприклад, колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала, що військове командування завжди враховує момент того, що хтось може за ним стежити. Тому мало зрозуміло, що хотіли почути ті, хто встановлював прослушку.

Борислав Береза вважає, що новина про прослушку в кабінеті Залужного підвішує владу на своєрідний шпагат, де вибір – один гірший за інший.

"Після виявлення прослуховування у Залужного та його помічників в ОП мають визнати, що це або сама влада, або це ФСБ грає під носом у Малюка та Буданова. Чиясь репутація буде кинута у жертву. Ще можна розповісти, що це особисто Безугла встановила, щоб все ж таки дізнатися план на 2024 рік, але в таке мало хто повірить. Цікаво, який вибір зробить влада?", – вважає він.

Міський голова Рівного Олександр Третяк також зазначив, що є тільки два варіанти того, хто міг би встановити пристрій для прослуховування – і обидва варіанти дуже неприємні.

"Якщо це робота агентів ворога, то гріш ціна нашим спецслужбам. Про яку національну безпеку і перемогу можна говорити? Якщо це робота Банкової, то стає зрозуміло наскільки бояться залізного генерала і роблять все можливе, щоб його позбутися", – припустив він.

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm взагалі вважає, що "знахідка" – це фундамент для підготовки інформаційних операцій проти Головкома закликає готуватися до хвилі фейків.

"Слідкуйте за руками. Після такого "інсайду", ймовірно, підуть ІПсОшки одна за одною. Зараз будуть вкидати купу "плівок" і монтажів, щоб хоч якось дискредитувати Головнокомандувача ЗСУ. Причому ІПсОшити будуть як росіяни, так і фріки, типу Безуглої", – пишуть розслідувачі.

У соцмережі X (колишній Twitter) користувачі теж повною мірою висловили своє невдоволення фактом інциденту. Цікаво, що перші звинувачення йдуть не в бік російських терористів – а на адресу влади.

Втім, українці не були б українцями, якби не знайшли привід для жартів навіть в такій ситуації. Дехто вже "натякнув", хто ж може насправді стояти за встановленням "прослушки".

А дехто припускає, що саме ця прослушка – і є "джерело" деяких українських ЗМІ. Звісно ж, жартома.

Тим часом у Службі безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом виявлення пристрою у кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.