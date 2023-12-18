До такої війни ніхто не готувався: військовий ЗСУ розповів про зміни у бойових діях

На велику перевагу російських терористів у живій силі та озброєннях Україна може відповісти тільки високими технологіями

Війна в Україні швидко змінюється та стає більш технологічною. Етапи війни проходяться дуже швидко, бойові дії перетворюються на війну не стільки людей, скільки безпілотників – і до такої війни взагалі ніхто не готувався.

Про це розповів керівник групи безпілотних систем штабу 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ Збройних сил України Юрій Філатов в ефірі Національного телемарафону. За його словами, в росіян практично необмежені ресурси, проте не такі технологічні.

"І насправді це наш єдиний шанс протистояти такому великому ворогу, в якого практично необмежені людські ресурси, ресурси фінансові, ресурси по матеріально-технічному забезпеченню, конвенційною зброєю, звичайною. Тому ми потроху переходимо, все більше і більше насичується поле бою всілякими технологіями", – зазначив він.

Також Філатов визнав, що до такої війни з бойовими діями високої інтенсивності та величезними витратами не був готовий ніхто – ані Україна, ані західні партнери, які думали, що будуть воювати так, як воювали в Іраку, Афганістані та інших локальних конфліктах.

"Яка була війна? Війна була: Ірак, Афганістан, якісь локальні конфлікти з кратною технологічною перевагою насамперед, коли є повністю домінування в повітрі, коли є перевага технологічна у зразках озброєння. Ті зразки, що є, вони забезпечували перевагу, цього було достатньо – навіщо витрачати більше? Про це багато говорили, але мало робили. Це визнають самі наші партнери", – резюмував військовий.

Як писав "Телеграф", українські військові отримали першу партію нового типу "стратегічних" ударних БПЛА, які здатні вражати цілі на великій відстані. Йдеться про безпілотники AQ 400 Scythe.