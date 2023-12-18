Інтенсивність боїв зменшується? Що відбувається на лінії фронту (карта)

ЗСУ успішно відбивають ворожі атаки

Триває 663 доба повномасштабного російського вторгнення в Україну, яка характеризується значним зниженням активності ворога. Українські оборонці продовжують відбивати ворожі атаки на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Марʼїнському та Запорізькому напрямках.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у понеділок, 18 грудня. Зазначається, що протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

Найбільш активним напрямком для росіян все ще залишається Авдіївський. Окупанти не полишають спроб оточити місто. Збройні Сили України стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Упродовж минулої доби було відбито 16 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, та ще 11 — південніше Тоненького, Невельського та Первомайського Донецької області.

Мапа Deep State - наступальні дії ворога в районі Авдіївки

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

Мапа Deep State - штурми окупантів у районі Синьківки

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак ворога біля Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські бійці відбили 5 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Мапа Deep State - наступ окупантів на Бахмутському напрямку

Сили оборони стримують ворога на Мар’їнському напрямку — в районі Новомихайлівки Донецької області, де відбито 4 атаки.

На Шахтарському напрямку загарбники наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили 4 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Мапа Deep State - наступ окупантів на Запорізському напрямку

Раніше "Телеграф" писав, що Українські Збройні сили 17 грудня вдало контратакували на Куп'янському та Авдіївському напрямку, маючи там підтверджені успіхи.