"Прослушка" у Залужного: у Генштабі виступили із заявою

Фахівці СБУ вже розслідують справу

У ЗСУ офіційно прокоментували інформацію про "прослушки" в кабінеті головкома Валерія Залужного. Там повідомили, що передали справу до СБУ.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу. За даними військових, пристрої для дистанційного прослуховування виявили під час планової перевірки приміщень в одному з місць дислокації.

"Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи Головнокомандувача Збройних Сил України та працівників Апарату забезпечення його діяльності", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з метою встановлення обставин зазначеної події, її наслідків та осіб до неї причетних повідомлено Службу безпеки України.

Нагадаємо, що українці вибухнули гнівом після того, як стало відомо про виявлення пристрою для прослуховування у головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Головна думка громадян – комусь доведеться за це відповідати і є лише два варіанти, хто ж міг встановити пристрій.

Пізніше стало відомо, що "прослушок" було ще й декілька.

Тим часом у Службі безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом виявлення пристрою у кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.