"Кому війна...": радник ОП діджей Лещенко знову збирається виступити в клубі

Лещенко знову зібрався потусити

Позаштатний радник Офісу президента та член Наглядової ради "Укрзалізниці", який влітку подався в діджеї, знову взявся за своє. Незважаючи на критику за попередній виступ у клубі у розпал війни він, мабуть, збирається знову "потусити" в одному з київських клубів.

Про це стало відомо з анонсу заходів в офіційному Instagram-акаунті проекту "Синтез". Судячи з публікації, 23 грудня Лещенко створюватиме "гіпнотичні ритми" і "яскраво проводжатиме" 2023-ій рік.

Згідно з адресою в анонсі, захід проходитиме у клубі Keller Bar. На його сторінках у соцмережах також є згадки про майбутній виступ Лещенка.

Варто зазначити, що в мережі знову обурилися пригодам Лещенко:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на нардепа Безуглу ополчилися навіть колеги по "Слузі народу" через черговий пост в мережі.

Також ми повідомляли про те, що народний депутат від "Слуги народу" Мар’яна Безугла, яка останнім часом активно критикує найвище військове керівництво країни, поскаржилася на те, що головком ЗСУ Валерій Залужний заблокував її у соціальних мережах.