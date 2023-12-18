Залужний висловився про мобілізацію: дав зрозуміти, що Зеленський помилився

Головнокомандувач оцінив звільнення всіх голів обласних військкоматів

Процес мобілізації в Україні потрібно повернути до тих рамок, які працювали раніше. Хтось має замінити тих бійців, які зараз воюють на фронті.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, пише РБК-Україна. Водночас він зазначив, що оцінювати рекрутинг до ЗСУ ще зарано.

"Рекрутинг оцінювати трошки зарано, а що стосується питань мобілізації, її не те що треба підсилювати, а повернути ті рамки, які працювали раніше. Тому, що зараз це проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї, їх має хтось замінювати, їм має хтось допомагати", — сказав Залужний.

За словами головнокомандувача, іноді такі бійці залишаються сам на сам. Водночас Залужний підкреслив, що така ситуація є зовсім неправильною.

На уточнююче питання, чи сильно вплинуло звільнення обласних військкомів на ефективність мобілізації, він відповів так: "Це були професіонали, вони знали як це робити, а їх немає зараз".

Нагадаємо, 11 серпня 2023 року під головуванням президента Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони України, яке було присвячене результатам перевірки роботи Територіальних центрів комплектування. Як з’ясувалося, під час перевірок розкрилися факти корупції в ході проведення мобілізації.

Враховуючи такий результат перевірки, РНБО дала рекомендацію Залужному звільнити всіх голів обласних військкоматів. 17 серпня президент підписав указ із рекомендаціями РНБО до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного звільнити всіх обласних військкомів.