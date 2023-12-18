Роботи вже розпочато: РФ будує ще одну залізницю на території України (карта)

Новий об’єкт буде новою доброю ціллю для ЗСУ

Росіяни ставлять тимчасово окуповані території України на військові колії. Причому, у прямому значенні.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Він каже, що окупанти заявили про початок будівництва нової залізниці, щоб зробити сполучення окупованих територій з Росією та доставляти військові вантажі. За даними чиновника, роботи вже розпочато зі сторони Донецька.

"Рейки планують прокласти вздовж Азовського моря. Аби напряму зв'язати ворожі ростов-на-дону та таганрог з окупованими українськими містами Маріуполем, Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм. У захопленій частині Запорізької області залізниця пройде від станції "Якимівка" під Мелітополем до станції "Бердянська" і далі до Маріуполя та ростова", — говорить він, зазначаючи, що "не дивно, що проектували цю біду військові будівельники".

За словами Федорова, залізниця буде новою доброю ціллю для ЗСУ.

"Побачимо, чи встигнуть добудувати", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що про іншу залізницю, яку росіяни також хочуть збудувати на тимчасово окупованих територіях. Вона, за задумом, повинна якраз приєднатися до залізничної гілки, про яку вище розповідає Федоров.