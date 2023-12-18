Путін хоче захопити ще три обласні центри України? Залужний прокоментував "плани"

Є люди, які можуть знати точно

Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного запитали про нашумілу публікацію німецького BILD про нібито воєнні плани Росії до кінця 2026 року. Проте генерал відмовився коментувати її.

Таку відповідь він дав на запитання РБК-Україна під час розмови з журналістами. Зазначимо, що німецьке видання наголошує на "планах" окупантів захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя протягом наступної пари років.

"Я не хотів би характеризувати цей процес, це не моя парафія. Там є люди, які за це відповідають, які мають цю інформацію", — стримано відповів Залужний.

Про які "плани" написало BILD

Нещодавно видання опублікувало інформацію про середньостроковий російський "план" на війну до кінця 2026 року, згідно з яким:

до кінця 2024 року — окупанти хочуть повністю захопити Донецьку та Луганську області, а також вийти на річку Оскіл у межах Харківської області

до кінця 2026 року — окупувати великі території на сході, у тому числі великі міста Запоріжжя, Дніпро та Харків

на півдні утримувати оборону по Дніпру, не наступаючи на Херсон чи Одесу.

Таку інформацію BILD отримало від джерел з німецької розвідки.

Раніше "Телеграф" писав, що головнокомандувач ЗСУ прокоментував можливість нового наступу у 2024 році.