"Росіяни гатили з усього, що мають": у Ахметова сказали, чи можна відновити Авдіївський коксохім

Підприємство серйозно постраждало через обстріли російської армії

Авдіївський коксохімічний завод неможливо буде відновити після закінчення війни. Підприємство неодноразово було обстріляне ворогом, тому відбудувати його у тому ж вигляді не вдасться.

Про це генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков заявив в інтерв’ю Forbes. Він зазначив, що ЗСУ продовжують контролювати територію заводу.

"Завод під контролем української армії. Він був неодноразово обстріляний Росією. Вони гатили по ньому з усього, що мають. Я думаю, що відновити завод буде неможливо", ― заявив Риженков.

Гендиректор "Метінвесту" уточнив, що кокс з Авдіївського заводу поставлявся переважно на "Азовсталь" та "ММК ім. Ілліча". Поки Маріуполь в окупації, про відновлення цих підприємств у найближчому майбутньому не йдеться.

Відновлення "Азовсталі"

"Компанія планує відновити "Азовсталь". Але це буде вже зовсім інший завод", — сказав Риженков.

За його словами, після закінчення війни у Маріуполі металургія перестане бути основою міста. Він вважає, що головним сектором економіки стане туризм. При цьому залишається потенціал у машинобудуванні, науці та кораблебудуванні.

Але важливим є те, на яких умовах завершиться війна. Він нагадав, що Маріуполь знаходиться менш ніж за 50 км від кордону з Росією.

Для довідки: "Азовсталь" та "ММК ім. Ілліча" складали ядро металургійного бізнесу "Метінвесту", що належить Рінату Ахметову. На ці підприємства постачали 40% залізорудної сировини з гірничозбагачувальних комбінатів, що знаходяться у Дніпропетровській області. На заводах Маріуполя виготовляли залізну продукцію, близько 75% якої експортувалося. У 2021 році 90% усієї сталі, виробленої в Україні, припало на "Азовсталь" та "ММК ім. Ілліча". На цей час "Метінвест" оцінює збитки від війни на суму понад $3,5 млрд.

Нагадаємо, що на початку листопада з Авдіївського коксохімічного заводу евакуювали останніх працівників. Але досі у місті залишаються люди, які не хочуть виїжджати.

Зазначимо, що Авдіївка залишається однією з найактивніших ділянок фронту. 17 грудня ВСУ вдалося контратакувати ворога, про що писав "Телеграф".